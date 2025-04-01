Германия впервые со Второй мировой начала развертывание войск в Литве

ФРГ приступила к развертыванию бундесвера на территории Литвы. Немецких военных в этой стране не было на протяжении последних 80 лет. Об этом сообщило издание Politico.

В Литве начала свое развертывание 45-я бронетанковая бригада бундесвера. Она была создана совсем недавно, но ее личный состав уже приступил к несению службы.

«Во вторник Германия официально начала первое постоянное развертывание своих войск со времен Второй мировой войны — бронетанковой бригады численностью 5000 человек в Литве», — указали журналисты.

По словам бригадного генерала Кристофа Хубера, который возглавляет это соединение, его часть будет защищать восточный фланг НАТО, а также обеспечивать безопасность и свободу жителей Литвы. По его утверждению, выполняя эту миссию, бундесвер одновременно защищает и Германию.

Ранее Минобороны ФРГ заявило, что достигло предела своих возможностей по оказанию помощи Украине. Склады бундесвера дошли до своего естественного предела, при этом у Германии должны оставаться некоторые запасы для собственных нужд.