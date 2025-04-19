США и европейские союзники Украины могут собраться в Лондоне, чтобы обсудить и принять план по прекращению огня. О планах Запада рассказала газета New York Post.

По утверждению издания, которое ссылается на слова неназванного представителя Белого дома, в Лондоне уже на следующей неделе состоятся переговоры. В них примут участие все украинские союзники.

«Мы хотим вынести решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня», — указал он журналистам.

Уже после выработки окончательного плана он будет представлен России. Кремлю дадут понять, что это лучший для него вариант, и других уже не будет. По словам источника информации, РФ могут предложить снятие с нее части санкций или даже разморозку всех российских средств на Западе. Это якобы побудит Москву согласиться на завершение конфликта на условиях, которые будут выработаны без нее.

Ранее на Западе назвали настоящим подарком Путину публичное заявление о том, что США могут выти из переговоров по Украине. Это будет сделано, если в ближайшее время не будет достигнута договоренность о прекращении огня. Такой сценарий, по мнению прессы, пойдет на пользу России.