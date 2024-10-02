Солдаты ВСУ сняли на видео расстрел мирных жителей под Курском

На каске одного из убитых солдат ВСУ обнаружили камеру, на которой запечатлен момент убийства жителей одного из населенных пунктов Курской области. Об этом со ссылкой на силовые структуры РФ сообщает РИА Новости.

Отмечается, что, судя по амуниции и внешнему виду, такими зверствами занимались обычные бойцы украинской армии, также промышляющие разбоем и грабежами.

На кадрах видно, что боевик стреляет по безоружным людям, которые находятся в жилом помещении.

Ранее сообщалось о том, что боевик ВСУ на видео признался, что самолично расстрелял российских военнопленных под Курском.