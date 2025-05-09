Соловьев вступил в перепалку с журналистами из Франции на параде Победы
Соловьев — французским журналистам: вы заслужили страх, а не любовь
Фото: [соцсети]
На московском параде Победы произошла словесная стычка между популярным российским тележурналистом Владимиром Соловьевым и представителем французской прессы, сообщил телеграм-канал SHOT.
В ходе беседы на английском языке российский ведущий высказал мнение, что французы не заслужили любви россиян, а скорее заслужили — страх.
Отвечая на вопрос журналистов о его пожеланиях европейским гостям, Соловьев сказал им быть свободными, жить в соответствии со своими собственными ценностями и следовать судьбе.
Ранее Валиева назвала парад Победы одним из самых зрелищных событий в своей жизни.