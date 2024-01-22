Сопровождающие Лаврова в США журналисты получили визы без приписки об ограничении передвижения в 25 миль

Кадры прилета министра иностранных дел Росси Сергея Лаврова в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совбеза ООН опубликовало ТАСС. В аэропорту его встретил постпред РФ при организации Василий Небензя и ряд официальных лиц.

Как сообщает агентство, сопровождающий главу российского внешнеполитического ведомства в США журналистский пул получил от госдепа американские визы без приписки об ограничении передвижения в 25 миль. В сентябре прошлого года для работы на сессии Генеральной Ассамблеи ООН им были выданы именно такие дискриминационные документы.

«Всем представителям российских СМИ выдали однократную журналистскую визу типа I до отлета борта. Визы действительны до апреля», — приводится в материале агентства.

Ранее стало известно, что глава российского МИД Сергей Лавров на три дня отправляется в Нью-Йорк, где намерен принять участие в заседании СБ ООН.