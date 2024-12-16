Вучич: переговоры с Россией и США запланированы на 16 декабря

Президент Сербии Александр Вучич объявил о начале переговоров с Россией и США, которые запланированы на 16 декабря. Это решение принято в связи с возможными санкциями в отношении «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS). Вучич записал обращение к гражданам на своих социальных платформах.

Сербский президент пояснил, что потенциальные санкции связаны с тем, что часть акций NIS принадлежит таким компаниям, как «Газпром» и «Газпром Нефть».

«Для нас крайне важно, чтобы люди в Сербии, несмотря на серьезные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, не ощутили этого на своем уровне жизни, в работе и в повседневной жизни», — подчеркнул Вучич.

Ранее сообщалось, что власти Соединенных Штатов пригрозили введением санкций против компании Naftne industrije Srbije (NIS), принадлежащей на 50% «Газпром нефти» и на 6,15% — «Газпрому».