Состоялся первый в истории госвизит президента Казахстана во Францию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил свой первый государственный визит во Францию, где встретился с президентом Эммануэлем Макроном, передает РБК. Главной темой переговоров стало строительство атомной электростанции (АЭС) в Казахстане.

Политические эксперты отмечают, что этот визит свидетельствует о стремлении Казахстана диверсифицировать свои международные партнерства. В ходе встречи Токаев отметил растущую роль средних держав в мировой политике и подчеркнул необходимость многостороннего диалога для обеспечения стабильности.

Итогом встречи Токаева и Макрона стало подписание пяти двусторонних документов. Президент Казахстана и лидер Франции также обсудили вопросы многосторонности и текущего миропорядка.

Ранее политолог Илья Гращенков объяснил, почему Казахстан отказался вступать в БРИКС. Эксперт подчеркнул, что такое решение правительства республики направлено на стремление избежать влияния России и Китая.