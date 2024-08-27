Состоялся телефонный разговор Путина и премьера Индии Моди

Владимир Путин созвонился с премьером Индии, который не так давно совершил визит на Украину, заявил Дмитрий Песков. Он отметил, что 27 августа президент работает в Кремле.

По итогам разговора уточняется, что Моди проинформировал Путина о своем визите на Украину и еще раз подчеркнул, что намерен участвовать в политико-дипломатическом урегулировании конфликта.

Ранее политолог Туманян пояснил, почему визит Моди в Киев никак не повлияет на урегулирование конфликта на Украине.