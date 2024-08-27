Состоялся телефонный разговор Путина и премьера Индии Моди
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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент России провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщило РИА Новости.
Владимир Путин созвонился с премьером Индии, который не так давно совершил визит на Украину, заявил Дмитрий Песков. Он отметил, что 27 августа президент работает в Кремле.
По итогам разговора уточняется, что Моди проинформировал Путина о своем визите на Украину и еще раз подчеркнул, что намерен участвовать в политико-дипломатическом урегулировании конфликта.
Ранее политолог Туманян пояснил, почему визит Моди в Киев никак не повлияет на урегулирование конфликта на Украине.