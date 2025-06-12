В нескольких районах Лос-Анджелеса наступил комендантский час
В Лос-Анджелесе наступил комендантский час, но протестующие не сдаются
Фото: [pxhere.com]
В некоторых районах Лос-Анджелеса действует комендантской час. Несмотря на это, сотни участников протеста, выступающих против миграционной политики президента США Дональда Трампа, по-прежнему маршируют по улицам города, передает РИА Новости.
По данным на 20:00 (6:00 мск), акция протеста продолжается.
Свое шествие американцы сопровождают актами вандализма, оставляя на зданиях граффити.
Полиция пока не вмешивается в ситуацию.
Участники протеста раздают всем желающим индивидуальные наборы с водой, масками, перчатками, снэком и салфеткой.
Ранее сообщалось о том, что в США на 14 июня анонсированы массовые протесты под лозунгом No Kings на фоне ужесточения миграционной политики и жестких действий Нацгвардии. В этот день в стране пройдут официальные мероприятия с участием военной техники, приуроченные ко Дню флага и дню рождения Дональда Трампа.