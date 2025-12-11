Сотрудника Эрмитажа задержали в Польше по запросу Украины

Задержанный, фигурирующий в материалах как Александр Б., является заведующим отделом древней археологии музея. По данным из открытых источников, эту должность в Эрмитаже занимает Александр Бутягин.

Поводом для задержания стали подозрения в проведении незаконных археологических поисков и раскопок на территории Крыма. Бутягин известен как руководитель археологических экспедиций, в том числе на объектах в районе Керчи и древнего городища Калос Лимен.

После задержания ученого доставили для допроса в районную прокуратуру Варшавы. По результатам слушания суд принял решение о применении меры пресечения в виде предварительного ареста сроком на 40 суток.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский созвал экстренный совет балтийских стран.