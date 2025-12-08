«На повестке европейская безопасность»: глава МИД Польши созвал экстренный совет балтийских стран

Повестка встречи, как сообщил сам Сикорский, была сфокусирована на ситуации на Украине и общей безопасности в регионе. Форум, объединяющий девять прибрежных государств и Еврокомиссию, собрался в ускоренном формате, что подчеркивает остроту обсуждаемых вопросов.

Заседание уже завершилось, однако о конкретных решениях или заявлениях по его итогам пока не сообщается. Само по себе проведение такой экстренной консультации сигнализирует о повышенной озабоченности Варшавы и ее балтийских соседей текущей обстановкой. Польша, будучи ключевым союзником Киева на восточном фланге НАТО, традиционно выступает с наиболее жестких позиций в поддержку Украины.

Этот шаг может быть частью подготовки к более масштабным дипломатическим инициативам или реакцией на последние события на фронте. Совет государств Балтийского моря, созданный для регионального сотрудничества, все чаще используется его участниками как площадка для оперативного согласования позиций по острым вопросам геополитики.

