Сотрудники службы США по ошибке получили доступ к закрытым документам

WP: сотрудники службы США ошибочно получили доступ к закрытым файлам

Политика

Фото: [unsplash.com]

Закрытые документы, содержащие важные данные о Белом доме, стали доступны для просмотра 11 тыс. сотрудников службы США. Об этом стало известно газете The Washington Post (WP).

Отмечается, что доступ к коллегам по ошибке предоставили сотрудники Управления общих услуг США (GSA).

По данным издания, доступ к секретным файлам был предоставлен еще в 2021 году, когда один из сотрудников GSA случайно изменил настройки общего доступа к папке с планировкой восточного крыла Белого дома. В этой папке хранились важные документы, которые теперь оказались доступны сотрудникам, не имеющим отношения к этой информации.

В результате ошибки сотрудникам службы США стали доступны поэтажные планы Белого дома, информация о взрывозащитной двери для центра для посетителей Белого дома, а также данные о банковском счете поставщика, участвовавшего в проведении пресс-конференции президента США Дональда Трампа.

Сотрудники GSA, получившие доступ к документам, могли просматривать и редактировать содержимое десяти из 15 файлов. Примечательно, что девять из них имели пометку «CUI» (контролируемая несекретная информация).

Управление общих услуг США играет важную роль в управлении и поддержке функций федерального правительства. Ведомство обеспечивает технологическую поддержку госструктурам и управляет правительственной недвижимостью.

Ранее стало известно, что конгрессмен из США от Республиканской партии Брайан Фитцпатрик оставил автограф для президента РФ Владимира Путина на снаряде ВСУ перед атакой российской территории.

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