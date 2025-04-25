Социолог Копатько назвал причины отсутствия необходимости посредников для Москвы в диалоге с Киевом

По словам социолога Евгения Копатько, Москва может заключить соглашение с Киевом без посредников. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что этому может способствовать многолетний опыт «совместного проживания».

По мнению эксперта, при этом желающих выступить в роли посредника между Россией и Незалежной становится все больше, хотя официальные переговоры пока еще не ведутся. Так, о готовности стать медиаторами неоднократно заявляли США, Турция, Израиль и некоторые европейские государства.

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