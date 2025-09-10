В информационном пространстве вновь возник скандал вокруг так называемой «карты раздела Украины», которая, по данным некоторых СМИ, была обнаружена в документах Министерства обороны Франции. Согласно этому документу, ряд европейских стран — включая Польшу, Румынию, Великобританию и саму Францию — якобы планируют установить контроль над отдельными регионами Украины. По словам социолога Евгения Копатько, эта история не нова — подобные сценарии периодически появляются в медиа с 1990-х годов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что тогда в экспертных кругах Запада впервые заговорили о возможном разделе украинской территории. Сейчас, на фоне усталости от конфликта и общей неопределенности, эта тема вновь становится инструментом информационного воздействия. Ее ключевая цель — не столько дезинформация, сколько постепенная подготовка общественного сознания к обсуждению изменения границ и проверка реакции всех вовлеченных сторон.

По мнению эксперта, за такими вбросами стоят вполне реальные интересы. Ряд соседних стран — в частности, Польша, Венгрия и Румыния — исторически и этнически связаны с некоторыми регионами Украины. Активная выдача паспортов жителям западных областей становится инструментом мягкого влияния и основой для возможных претензий в будущем. Однако говорить о существовании единого согласованного плана было бы наивно — скорее, речь идет о различных аналитических сценариях, которые прорабатываются в западных центрах.

Он отметил, что последствия таких утечек носят дестабилизирующий характер. Они вносят раскол в общество, подрывают доверие к официальным властям и международным партнерам, а также усиливают ощущение неопределенности. Для Украины это становится еще одним вызовом — наряду с военными и экономическими трудностями. Таким образом, будущее Украины остается открытым вопросом, который решается не только в Киеве. Страна продолжает оставаться полем для геополитических экспериментов, а подобные «карты» служат напоминанием о том, что ее территориальная целостность и суверенитет остаются под давлением внешних интересов.

