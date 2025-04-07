Совбез ООН проведет 8 апреля заседание по кризису на Украине

Западные страны запросили собрать заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, посвященное событиям на Украине. Мероприятие состоится 8 апреля, об этом рассказало РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от российского постоянного представительства в ООН. Согласно ей, сразу несколько западных членов Совбеза запросили инициировать специальное заседание, на котором будет рассмотрен ракетный удар ВС РФ по месту собрания командиров ВСУ в Кривом Роге.

«Заседание по украинскому досье состоится в 10:00 по времени Нью-Йорка (17:00 мск)», — указали журналистам.

Ранее в ООН сообщили, что следят за делом Мари Ле Пен, оппозиционного французского политика. Ей вынесли приговор, по которому она не сможет принять участия на президентских выборах во Франции. По словам представителя Управления верховного комиссара ООН по правам человека, приговор суда находится на стадии обжалования.