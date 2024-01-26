В Совете Безопасности Организации Объединенных Наций состоялось слушание темы о том, что под Белгородом был сбит российский самолет Ил-76, который перевозил на своем борту украинских военнопленных. Докладчиком выступил зампред представителя РФ в этой организации Дмитрий Полянский. Об этом сообщило РИА Новости .

Дмитрий Полянский, который является первым заместителем представителя России в ООН, во время заседания Совета Безопасности пообещал, что Кремль приложит все усилия для установления истинных виновников этой трагедии. Он привлечет их к ответственности. По его утверждению, пока вся информация говорит о причастности к этому делу украинского правительства. Оно знало о рейсе, поскольку все нюансы обмена военнопленными были с ним согласованы.

Полянский также считает, что в этой трагедии виновны и зарубежные союзники Украины, которые накачивают ее оружием, в том числе и дальнобойным. Расследование покажет, какой тип ракет использовался для атаки на самолет, и в зависимости от результатов можно будет с уверенностью говорить о виновности США либо Германии.

Ранее Дмитрий Полянский назвал очень бредовым и параноидальным выступление в ООН украинской представительницы. Он заявил, что Киев дал установку своим представителям транслировать явную ложь с целью выгородить правительство Зеленского.