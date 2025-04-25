Совбез ООН соберется для обсуждения ситуации на Украине

В представительстве России при ООН сообщили прессе о проведении Советом Безопасности (СБ) заседания, посвященного украинскому кризису, которое состоится во вторник, 29 апреля.

Представители РФ уточнили, что встреча запланирована на 16:00 по нью-йоркскому времени (что соответствует 23:00 мск). Согласно информации, предоставленной российской миссией, инициаторами проведения данной сессии выступили западные государства.

Ранее сообщалось, что Россия запросила закрытую встречу СБ ООН по мораторию на удары по энергетике.