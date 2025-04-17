Россия обратилась в СБ ООН с инициативой закрытого обсуждения моратория на удары по энергообъектам

Россия инициировала закрытые консультации Совбеза ООН по ситуации с ударами по энергетической инфраструктуре, предложив обсудить итоги 30-дневного моратория, введенного в марте. Об этом пишет ТАСС.

Москва запросила проведение закрытых консультаций Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить итоги временного прекращения ударов по объектам энергетической инфраструктуры на территории России и Украины. Как сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, заседание состоится 17 апреля и пройдет без участия украинской стороны.

По словам дипломата, поводом для обсуждения стала 30-дневная пауза, предложенная 18 марта экс-президентом США Дональдом Трампом, которую Россия соблюдала в полной мере. При этом российское оборонное ведомство не раз заявляло о нарушении моратория Украиной, и нанесении ВСУ ударов по энергетическим объектам РФ. Консультации начнутся около 16:30 по нью-йоркскому времени (23:30 мск), по завершении встречи запланировано обращение делегации РФ к прессе.

Закрытый формат заседания подразумевает обсуждение ситуации между странами — членами Совета Безопасности без широкой международной огласки. Отметим, что подобные сессии используются для обсуждения чувствительных тем, по которым пока не достигнут консенсус.

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