«Совершенно прогнозируемо»: чего ждать от обращения Байдена к нации по поводу Украины и Израиля

Представители Белого дома заявили, что президент США Джо Байден готовит обращение к нации по теме Украины и Израиля. Американский лидер в прямом эфире сделает заявление из Овального кабинета.

Политолог Денис Денисов рассказал нам, чему может быть посвящено выступление американского президента. По его словам, несмотря на всю помпезность и официальность анонсов, Байден навряд ли скажет что-то громкое или сверхважное.

«Все совершенно прогнозируемо. Чего-то прорывного, неожиданного, я думаю, не стоит ожидать. Американский глава просто хочет подготовить своих граждан и успокоить партнеров — подтвердить свою позицию по части поддержки деньгами и вооружением», — выразил мнение собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Скорее всего, считает эксперт, речь идет о медийном шаге — Байден попросту в очередной раз подбодрит «уважаемых партнеров» и пообещает им поставки, необходимые для того, чтобы конфликты на Украине и в Палестине не стихали.

«В выступлении Байден заявит, что поддержка со стороны США для Израиля и Украины не иссякнет. Несмотря на новый конфликт, разгоревшийся на Ближнем Востоке, не будет снижен уровень помощи киевскому режиму. По сути, это и будет ключевой месседж, с которым выступит президент США», — заключил Денисов.

Ранее стало известно, накажут ли Израиль за уничтожение больницы в Газе.