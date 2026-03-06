«Совершили большую ошибку»: в Иране пообещали США скорое осознание последствий удара

Тегеран направляет Вашингтону грозное предупреждение: расплата за эскалацию неизбежна. Спецпредставитель верховного лидера Ирана Абдул Маджид Хаким Илахи в интервью RT заявил, что Соединенные Штаты в самое ближайшее время осознают фатальность своего решения атаковать исламскую республику и ликвидировать аятоллу Али Хаменеи. По словам дипломата, развязанная Вашингтоном война обернется для него самим тяжелыми последствиями.

Заявление прозвучало на фоне резкого обострения ситуации в регионе. Ранее Иран нанес удары по объектам США и Израиля в ответ на авианалет по школе в иранском городе Минаб, который унес жизни десятков мирных жителей. Кроме того, представитель центрального штаба ВС исламской республики «Хатам-аль-Анбия» сообщил об атаке на американский нефтяной танкер у берегов Кувейта.

«Соединtнные Штаты начали, инициировали эту войну... Так что очень скоро они поймут, что совершают очень большую ошибку, нападая на Иран. Они совершили очень, очень большую ошибку, убив верховного лидера Ирана аятоллу Хаменеи», — подчеркнул он.

В Тегеране происходящее рассматривают не просто как военный конфликт, а как исторический перелом. По словам Илахи, мир окончательно прощается с эпохой, когда США диктовали свою волю остальным. Глобальное доминирование Вашингтона уходит в прошлое, уступая место многополярной системе, где найдется место для новых центров силы.

По словам спецпредставителя, в ближайшем будущем будет больше могущественных стран. Среди них — Россия, Китай и Индия.

Таким образом, удар по Ирану и гибель духовного лидера, по мнению иранской стороны, станут для Америки не просто военным просчетом, а началом конца ее глобального влияния. Вопрос только в том, как скоро в Вашингтоне осознают масштаб катастрофы.

Ранее сообщалось, что США подтвердили удары по начальной школе в Минабе под прикрытием войны.