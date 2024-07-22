Совет ЕС продлил на полгода санкции против России

Совет Европейского союза (ЕС) продлил еще на шесть месяцев санкции против России, введенные в 2014-м году. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Таким образом, ограничительные меры против РФ будут действовать до 31 января 2025-го года. Подобные решения принимаются Советом Евросоюза автоматические два раза в год.

Ограничения действуют в отношении российского рынка, финансового и технологического секторов страны, а также в отношение товаров и промышленной сферы, транспорта, предметов роскоши и товаров двойного назначения. Кроме того, санкции относятся и к импорту нефти и передаче ресурса из России в страны ЕС, а также в отношении СМИ, поддерживающих политику РФ.

Целесообразность сохранения ограничений в отношении российского государства объясняется нарушением международных обязательств.

24 июня совет ЕС принял 14-й пакет санкций против РФ. В него вошли 116 физических и юридических лиц, а также 61 организация, при чем некоторые не находятся на территории РФ. Отдельно Евросоюз ограничил транзит российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты.

Ранее мы сообщали, что Россия поставила в Евросоюз максимальное количество стали за последние два года.