В Венгрии сообщили об отсутствии единства среди стран ЕС по новым санкциям против РФ

В Венгрии сообщили об отсутствии единства среди стран ЕС по вопросам нового, 15-го пакета санкций в отношении России, заявил министр финансов Венгрии Михай Варга перед заседанием Совета Европейского союза в Люксембурге, сообщил РЕН ТВ.

«На сегодняшний день консенсуса по вопросу санкций нет», — отметил Варга.

Он также добавил, что обсуждение этого вопроса было отложено как минимум до ноября.

В рамках предстоящей встречи министры обсудят, помимо прочего, подготовку к предоставлению Киеву кредита в размере 50 млрд евро, согласование которого планировалось еще летом.

Представители российского правительства не раз подчеркивали, что мероприятия по экономической изоляции России потерпели неудачу и что введенные против нашей страны санкции оказались неэффективными.

Ранее МИД сообщил о подготовке НАТО к потенциальному боестолкновению с Россией.