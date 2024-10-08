В Венгрии сообщили об отсутствии единства среди стран ЕС по новым санкциям против РФ
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В Венгрии сообщили об отсутствии единства среди стран ЕС по вопросам нового, 15-го пакета санкций в отношении России, заявил министр финансов Венгрии Михай Варга перед заседанием Совета Европейского союза в Люксембурге, сообщил РЕН ТВ.
«На сегодняшний день консенсуса по вопросу санкций нет», — отметил Варга.
Он также добавил, что обсуждение этого вопроса было отложено как минимум до ноября.
В рамках предстоящей встречи министры обсудят, помимо прочего, подготовку к предоставлению Киеву кредита в размере 50 млрд евро, согласование которого планировалось еще летом.
Представители российского правительства не раз подчеркивали, что мероприятия по экономической изоляции России потерпели неудачу и что введенные против нашей страны санкции оказались неэффективными.
Ранее МИД сообщил о подготовке НАТО к потенциальному боестолкновению с Россией.