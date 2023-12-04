Совет нацбезопасности Израиля повысил уровень угрозы для граждан при посещении РФ

Совет национальной безопасности Израиля повысил уровень угрозы для граждан, которые планируют посетить некоторые страны, говорится в распространенном канцелярией премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху 4 декабря сообщении. В список государств, в которых израильтяне должны сохранять бдительность, также входит Россия.

«Уровень угрозы для многих стран Западной Европы (включая Великобританию, Францию и Германию), Южной Америки (включая Бразилию и Аргентину), а также для Австралии и России повышен до уровня «2» с рекомендацией проявлять повышенную осторожность», – говорится в документе.

Уровень «3» был присвоен странам африканского континента. Так, например, в такой список попали Эритрея и Южно-Африканская Республика (ЮАР). Также третий уровень присвоили странам Центральной Азии – Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Туркменистан.

В заявлении граждан Израиля призывают не посещать указанные государства без необходимой причины. Кроме того, отмечается в публикации, с начала операции «Железные мечи» против палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа, израильские власти и силовые структуры регулярно оценивают ситуацию с безопасностью граждан в разных странах. Исходя из этого, были скорректированы различные уровни угрозы для них.

Максимальный, четвертый, уровень опасности подразумевает немедленный отъезд гражданина Израиля из того или иного государства. Такой уровень сейчас присвоен странам Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки. Этот список не пополнили Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

В октябре офис премьер-министра Израиля и Министерство иностранных дел страны призвали защитить российских евреев на фоне ситуации в Махачкале. 29 ноября сотни протестующих, собравшихся у международного аэропорта столицы Дагестана, прорвались на взлетно-посадочную полосу после прибытия самолета из Тель-Авива. СМИ сообщали, что люди, предположительно, искали граждан Израиля, протестуя против действий израильских военных в секторе Газа.