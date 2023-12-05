Советник Байдена Салливан «нашел» в конгрессе США союзников Путина

В американском конгрессе есть определенное количество сенаторов, категорически отказывающихся поддержать запрос президента США Джо Байдена о выделении очередного транша финансовой помощи Украине, заявил советник по нацбезопасности главы Белого дома Джейк Салливан.

По его словам, упомянутые им законодатели прямо или косвенно, но вполне осознанно льют воду на мельницу президента РФ Владимира Путина.

«Я считаю, что каждый член конгресса, который не поддерживает финансирование Украины, голосует за исход, который упрощает победу Путина. Голосование против поддержки Украины — это голосование за улучшение стратегической позиции Путина», — цитирует заяаление Салливана во время брифинга в Белом доме Reuters.

Ранее Салливан сообщил, что в вопросе финансовой помощи Киеву складывается катастрофическая ситуация. И у Вашингтона уже в ближайшее время могут иссякнуть ресурсы для закупки вооружений для ВСУ.