Советник премьера Индии по нацбезопасности посетит Москву
Tribune India: советник премьера Индии по нацбезопасности приедет в Москву
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Москву на этой неделе посетит советник премьер-министра Нарендры Моди по национальной безопасности Аджит Довал. Об этом сообщило издание Tribune India.
Другое индийское издание, The Times of India, напротив, сообщило, что советник премьер-министра страны уже находится в РФ.
Отмечается, что этот визит направлен на усиление стратегического партнерства между двумя странами в условиях глобальной нестабильности.
Также, по информации СМИ, в августе в Россию прибудет министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.
Активизация дипломатического сотрудничества между РФ и Индией происходит на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о введении 25% пошлин на индийские товары из-за покупки российской нефти.
В ответ на угрозы Белого дома Министерство иностранных дел (МИД) накануне подчеркнуло, что недовольство Вашингтона торговым сотрудничеством с Москвой является безосновательным. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Нью-Дели вправе самостоятельно определять свою внешнюю политику.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал угрозы Вашингтона в отношении Индии.