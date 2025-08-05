Советник премьера Индии по нацбезопасности посетит Москву

Москву на этой неделе посетит советник премьер-министра Нарендры Моди по национальной безопасности Аджит Довал. Об этом сообщило издание Tribune India.

Другое индийское издание, The Times of India, напротив, сообщило, что советник премьер-министра страны уже находится в РФ.

Отмечается, что этот визит направлен на усиление стратегического партнерства между двумя странами в условиях глобальной нестабильности.

Также, по информации СМИ, в августе в Россию прибудет министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

Активизация дипломатического сотрудничества между РФ и Индией происходит на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о введении 25% пошлин на индийские товары из-за покупки российской нефти.

В ответ на угрозы Белого дома Министерство иностранных дел (МИД) накануне подчеркнуло, что недовольство Вашингтона торговым сотрудничеством с Москвой является безосновательным. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Нью-Дели вправе самостоятельно определять свою внешнюю политику.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал угрозы Вашингтона в отношении Индии.