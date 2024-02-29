Помощник российского лидера Владимир Мединский выразил готовность снова возглавить делегацию нашей страны на переговорах с Незалежной в столице Турции. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, при наличии соответствующего приказа он поедет представлять страну на переговорах.

Он отметил, что об итогах этих переговорах пока что-то сказать сложно.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган снова призвал организовать мирные переговоры по Незалежной в Анкаре.