Советник президента РФ Мединский готов представлять Москву на переговорах с Киевом в Анкаре
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Помощник российского лидера Владимир Мединский выразил готовность снова возглавить делегацию нашей страны на переговорах с Незалежной в столице Турции. Об этом сообщает Life.ru.
По его словам, при наличии соответствующего приказа он поедет представлять страну на переговорах.
Он отметил, что об итогах этих переговорах пока что-то сказать сложно.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган снова призвал организовать мирные переговоры по Незалежной в Анкаре.