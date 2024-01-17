Советник президента США Салливан заявил о формировании нового мирового порядка

Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о том, что в данный момент формируется новый мировой порядок. Об этом сообщило информагентство РБК со ссылкой на выступление Салливана на ВЭФ в Давосе.

Модератор сессии экс-глава норвежского МИД Берге Бренде заявил, что по окончанию холодной войны был установлен определенный мировой порядок, который основан на верховенстве закона и демократии. Тем не менее сейчас, по словам Бренде, возникает впечатление, что на место этого порядка вскоре встанет новый, формируемый сейчас.

Отвечая на данное заявление, советник президента Соединенных Штатов указал на то, что мир стоит на пороге новой эры, и вместе с ней ожидается некий новый миропорядок. По словам Салливана, стратегия формирования Штатами и остальными странами нового порядка отчасти строится на «защите от агрессии» России.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн допустил, что Соединенные Штаты могут применить ядерную бомбу в противостоянии с Россией.