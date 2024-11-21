Российские военнослужащие освободили большую часть Дзержинска (украинское название — Торецк) в ДНР. Об этом в эфире «Соловьев Live» сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.

По его словам, ВС РФ «планомерно, эффективно» давит на вражеские войска. В Часовом Яре, например, отметил Кимаковский, российские солдаты подпирают в промышленной зоне, из-за чего у ВСУ начинаются провалы.

«Мы также работаем по противнику очень эффективно в районе Торецка. У противника осталось от населенного пункта 30-40%, по разным оценкам», — подчеркнул он.

Также советник главы республики сообщил, что российские войска завершили зачистку северного берега Кураховского водохранилища от сил ВСУ, что позволило укрепить позиции и расширить контроль над ключевыми участками территории.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что группировка войск «Центр» продемонстрировала высокую эффективность в ходе операций на Покровском и Кураховском направлениях. Отмечалось, что российские войска активно продолжают продвигаться в сторону Покровска и оказывают давление на северный берег Кураховского водохранилища, что обостряет ситуацию для противника.

По данным оборонного ведомства, ВС РФ нанесли удар по живой силе ВСУ. В частности, удар пришелся по пункту врага в Дзержинске. Кроме того, российским военнослужащим удалось отразить 12 контратак со стороны украинских формирований.

Как отметило Минобороны РФ, ВСУ лишились до 390 военнослужащих, боевой бронированной машины «Казак», двух автомобилей, гаубицы М777 американского производства, а также тре гаубиц Д-30 и орудие Д-20.

В начале ноября глава ДНР Денис Пушилин уже заявлял об активном освобождении Дзержинска в республике.