Пушилин заявил об активном освобождении Дзержинска в ДНР

Российская армия постепенно освобождает Дзержинск (Торецк) в Донецкой народной республике. Как отметил глава Денис Пушилин, это стратегически важный шаг.

По словам главы ДНР, военный ВС России стали на шаг ближе к тому, чтобы обезопасить донецкую Горловку. Это получится эффективно делать после освобождения Дзержинска. Пока там продолжаются миссии.

«Ребята по Дзержинску дом за домом, подъезд за подъездом освобождают населенный пункт», — заявил Пушилин в видеообращении в Telegram-канале.

Отметим, что именно из Дзержинска ВСУ обстреливают Горловку при помощи ствольной артиллерии. Атаки с этого направления прекратятся, как только освободят населенный пункт и отодвинут противника. Так же это сделает безопасней маршруты до Донецка, ведь Горловка в 50 километрах севернее от столицы республики.

Ранее сообщалось, что ВСУ насильно вывозят мирных жителей из городов Донбасса.