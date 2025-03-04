У президента Украины Владимира Зеленского нет мотивации заключать мирное соглашение, он не хочет окончания конфликта, заявил в эфире телеканала Fox News советник президента США по науке и технологиям, американский миллиардер Дэвид Сакс.

Такая позиция главы украинского режима объясняется боязнью потерять власть, считает он.

Именно страх лишиться поста главы государства мотивирует Зеленского не заключать мир. Выборы на Украине отменены, Зеленский сейчас там не пользуется популярностью, поэтому ему нет смысла баллотироваться. А лишившись власти, он будет уязвим для своих политических оппонентов, поэтому ему нужна эта война, пояснил Сакс.

Ранее сообщалось о том, что в Верховной Раде оценили последствия выходки Зеленского в Белом доме.