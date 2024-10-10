Соответствующее заявление сделал советник Зеленского Дмитрий Литвин. Он отметил, что Украина имеет «формулу мира», которая определяет справедливый мир. Литвин подчеркнул, что переговоры с партнерами строятся именно на этой формуле.

Кроме того, добавил советник, другим основанием для окончания конфликта остается «план победы». Он подчеркнул, что «план победы», который остается основой для окончания конфликта, в ближайшее время будет представлен союзникам из Германии и Великобритании.

Ранее газета Corriere della Sera сообщила о готовности президента Украины Владимира Зеленского прекратить огонь по текущей линии фронта, но при условии получения гарантий от западных стран и без признания новых границ. Отмечалось, что турне украинского лидера по странам Европейского Союза (ЕС) направлено на получение этих гарантий.

Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР.

Ранее политолог Юрий Светов в комментарии «Подмосковью сегодня» заявил, что Украина хочет прекратить огонь не просто так.