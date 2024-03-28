Советник Зеленского Подоляк заявил о стагнации ВСУ

Украинские ВС стагнируют из-за нехватки ресурсов, заметной по всей линии фронта, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью, размещенном на сайте издания NV.

В данной беседе Подоляк заявил, что у Киева нет возможностей для проведения эффективных наступлений.

Он также прокомментировал назначение Александра Литвиненко на пост секретаря украинского СНБО. По словам советника, усиление аналитической составляющей – приоритетно для украинской стороны, так как вся страна «находится в стагнации» в данный момент.

Подоляк уточнил, что стагнация происходит по линии фронта из-за дефицита ресурсов. Данная нехватка не позволяет планировать какие-либо наступательные действия на тактическом уровне, объяснил он.

Накануне экс-полковник СБУ Стариков заявил, что Киев не сможет восстановить уничтоженные объекты.