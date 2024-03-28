Советник Зеленского Подоляк заявил о стагнации ВСУ
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Украинские ВС стагнируют из-за нехватки ресурсов, заметной по всей линии фронта, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью, размещенном на сайте издания NV.
В данной беседе Подоляк заявил, что у Киева нет возможностей для проведения эффективных наступлений.
Он также прокомментировал назначение Александра Литвиненко на пост секретаря украинского СНБО. По словам советника, усиление аналитической составляющей – приоритетно для украинской стороны, так как вся страна «находится в стагнации» в данный момент.
Подоляк уточнил, что стагнация происходит по линии фронта из-за дефицита ресурсов. Данная нехватка не позволяет планировать какие-либо наступательные действия на тактическом уровне, объяснил он.
Накануне экс-полковник СБУ Стариков заявил, что Киев не сможет восстановить уничтоженные объекты.