Ермак уходит: Зеленский объявил об отставке главы своего офиса

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подал в отставку. Владимир Зеленский объявил об этом в своем видеообращении, пообещав провести полную перезагрузку ключевого правительственного института. Об этом сообщает ТАСС.

Президент Украины подтвердил, что получил заявление об отставке от одного из своих самых доверенных соратников. Андрей Ермак занимал должность руководителя офиса президента с 2020 года, играя центральную роль в принятии ключевых политических и дипломатических решений.

Зеленский анонсировал масштабную реформу своей администрации, заявив о необходимости перезагрузки этого института власти. Уже на следующий день глава государства планирует провести консультации с потенциальными кандидатами на освобождающуюся должность. Этот шаг происходит в период, когда Украина сталкивается с серьезными вызовами и может ознаменовать начало значительных кадровых перемен в ближайшем окружении президента. Наблюдатели внимательно следят за тем, кто заменит Ермака на этом влиятельном посту.

Ранее Польша потребовала у Украины объяснений после обыска у Ермака.