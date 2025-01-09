Советники Трампа сообщили Дании о серьезных планах на Гренландию

Советники и союзники избранного президента США Дональда Трампа сообщили датским чиновникам о «серьезности его планов» в отношении приобретения Гренландии, передает телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники в Дании.

В Копенгагене тщательно обдумывают, как ответить на предложение Трампа, чтобы не испортить отношения с США, которые являются для Дании ключевым союзником и членом НАТО.

По данным телеканала, хотя идея покупки Гренландии обсуждалась Трампом и в первый срок его президентства, сейчас обстоятельства изменились.

Источники CNN в Копенгагене и Вашингтоне отмечают, что не понимают, почему республиканец так настойчиво стремится получить контроль над Гренландией, учитывая, что у США уже есть десятилетнее соглашение о сотрудничестве в области обороны, которое позволило усилить военное присутствие на острове.

Однако анонимный представитель Пентагона заявил CNN, что беспокойство связано с возможностью обретения Гренландией независимости от Дании: в таком случае остров может стать менее стабильным и «более подверженным влиянию России и Китая». Также остается неясным, сохранит ли Гренландия членство в НАТО в случае независимости.

Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен предположил, что Гренландия может обрести независимость.