Совфед одобрил закон о запрете в России пропаганды чайлдфри

Совет Федерации одобрил законопроект, запрещающий пропаганду отказа от деторождения (чайлдфри) в интернете, средствах массовой информации (СМИ), кинофильмах и рекламе, сообщил ТАСС.

За принятие закона проголосовали 162 сенатора, против высказался только один. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Документ был внесен в Государственную думу РФ в сентябре группой депутатов и сенаторов, возглавляемой председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Согласно новому закону, распространение информации, пропагандирующей отказ от деторождения, будет основанием для внесения соответствующего сайта в реестр запрещенной информации Роскомнадзора (РКН).

Владельцам социальных сетей теперь предстоит следить за содержанием своих платформ и выявлять материалы, пропагандирующие отказ от деторождения. Важно отметить, что информация, связанная с этой темой, будет считаться запрещенной для распространения среди несовершеннолетних.

Органы власти также получат обязательства по защите детей от подобной информации, а использование СМИ для ее распространения категорически запрещено. Запрет распространяется и на рекламу, в которой содержится информация, направленная на содействие отказу от деторождения.

Кроме того, пропаганда чайлдфри в фильмах теперь будет являться основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения.

Также в среду, 20 ноября, Совет Федерации принял закон о запрете усыновлять детей из России гражданам стран, где можно менять пол. В новой редакции в Семейном кодексе РФ теперь содержатся нормы, запрещающие усыновление и опеку для граждан государств, где разрешено медицинское вмешательство для смены пола. Это включает использование медикаментов для изменения половых признаков и внесение изменений в документы, удостоверяющие личность, касающиеся пола иностранного гражданина, в том числе без соответствующего медицинского вмешательства.

Ранее омбудсмен Ирина Волынец прокомментировала закон о запрете чайлдфри, отметив, что он не принуждает россиянок рожать.