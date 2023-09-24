SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink

Американская компания SpaceX, основателем которой является Илон Маск, запустила на орбиту ракету Falcon 9, сообщила в соцсетях компания. Ракета оснащена 22 спутниками Starlink.

Запуск был осуществлен в воскресенье, 24 сентября, утром. Запуск ракеты транслировался в соцсетях SpaceX.

«Вывод 22 спутников Starlink подтвержден», – сообщила компания.

Starlink представляет собой глобальную спутниковую систему, основанной американской компаний SpaceX. Цель такой системы – обеспечение высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет в местах, где он ненадежный, дорогой или недоступный.

Система Starlink на данный момент используется на Украине. Киев получил терминалы для выхода в интернет после начала специальной военной операции.

Ранее мы сообщали, что Маск запретил использовать Starlink для военных целей. Так, в начале сентября, из биографии американского предпринимателя известно, что он запретил ВСУ пользоваться Starlink вблизи Крыма и таким образом предотвратил атаку на корабли Черноморского флота.