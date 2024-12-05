Зеленский будет находиться у руля Украины до тех пор, пока эту страну не разделят на части. Такое мнение высказало издание Spectator.

По мнению журналистов, украинский президент стремится остаться на своем посту всеми силами. Он будет занимать его до тех пор, пока страну не поделят на части.

«Последней трагедией его политической карьеры станет подпись под разделом страны», — указали журналисты.

При этом политик уже очутился между молотом и наковальней. Все неудачи привели к тому, что он растерял свою популярность у граждан страны. Во время выборов, если они наступят, люди будут чувствовать к Зеленскому гнев и ненависть. Как только будет названа дата голосования, в адрес президента посыплется целый град обвинений.

При этом Украина может согласиться на корейский сценарий в виде создания демилитаризованной зоны. В любом случае ей стоит прекращать воевать, иначе она столкнется с демографическим кризисом, который ее добьет окончательно.

Ранее российская Служба внешней разведки заявила, что Запад может поделить Украину на несколько частей. Каждый из этих кусков страны будет отдан под контроль какой-либо стране НАТО. Альянс будет своим воинским контингентом контролировать всю деятельность украинцев.