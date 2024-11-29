Западные союзники Украины стремятся разделить эту страну на части, чтобы раздать куски ряду стран НАТО. Такое мнение высказали в российской Службе внешней разведки, о нем сообщило РИА Новости.

Пресс-бюро СВР РФ заявило, что государства, входящие в НАТО, оккупируют украинскую территорию. Туда введут воинский контингент в размере 100 тыс. человек.

«Это будет делаться под видом развертывания в стране «миротворческого контингента»... Всего планируется ввести на Украину 100 тыс. так называемых «миротворцев», — указали журналистам.

Украинское побережье Черного моря отойдет Румынии, западные области оккупирует Польша. Центр и восток страны станут зоной ответственности ФРГ, а Киев и север Украины будут отданы Великобритании. При этом НАТО стремится заморозить конфликт, чтобы дать ВСУ время на отдых и перезагрузку. Позже украинцам снова дадут шанс взять реванш за предыдущие поражения. Для этого на украинской территории готовят учебные центры, где будет проводиться подготовка мобилизованных.

Ранее в СВР заявили, что США стремятся провести в парламент Армении подконтрольные им партии. Прозападных политиков стараются протолкнуть в законодатели любыми путями.

В самом же НАТО всю борьбу между РФ и альянсом сводят к мировому лидерству. Западные государства хотят сохранить старый миропорядок, а Россия и ее союзники в виде КНДР, Ирана и Китая стремятся создать новые полюсы силы.