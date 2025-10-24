Специальный посланник США стремится понять позицию России

В ходе интервью журналистке Ларе Логан глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поделился наблюдениями о подходе американского спецпосланника Стивена Уиткоффа к диалогу с Россией, сообщает РИА Новости .

По словам Дмитриева, Уиткофф демонстрирует искреннюю заинтересованность в понимании российской позиции.

«У Стивена Уиткоффа есть сильное желание понять позицию России, по-настоящему разобраться в ее логике», — отметил российский представитель.

Заявление Дмитриева прозвучало на фоне продолжающегося сложного диалога между Москвой и Вашингтоном. Внимание к позиции спецпосланника США может свидетельствовать о попытках нащупать точки соприкосновения между странами в условиях напряженных отношений.

Ранее сообщалось, что шестидневную неделю можно превратить в полноценные выходные.