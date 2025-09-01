Лидер КНДР Ким Чен Ын отправился в Пекин на своем знаменитом бронепоезде для участия в военном параде в честь 80-летия Победы во Второй мировой войне. Согласно данным BBC, специальный состав оборудован вагоном-рестораном, где северокорейскому лидеру подают изысканные блюда.

По данным иностранных обозревателей, политику предлагают свежих лобстеров и французские вина. Путешествие занимает от 20 до 24 часов из-за усиленных мер безопасности и особенностей маршрута.

Этот визит примечателен не только гастрономическими предпочтениями главы государства, но и его политическим значением. Как отмечают эксперты, присутствие Ким Чен Ына на торжествах в Пекине может создать основу для трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином. Подобные дипломатические миссии в бронепоезде стали характерной чертой стиля северокорейского лидера, сочетающего закрытость с демонстрацией статуса через элементы роскоши.

Ранее сообщалось, что Северная Корея заявила о подготовке США и Южной Кореи к ядерной войне.