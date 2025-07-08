Спецпосланник США анонсировал переговоры с Ираном на следующей неделе

На следующей неделе, возможно, пройдут переговоры между Соединенными Штатами и Ираном, о чем сообщил специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф. Заявление прозвучало накануне встречи президента США Дональда Трампа и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Белом доме.

Трамп заявил, что Иран сам проявил инициативу и «попросил о встрече», выразив надежду, что результатом диалога станет достижение письменных договоренностей.

При этом американский лидер выразил сомнения в целесообразности переговоров, сославшись на то, что усилиями США ядерная программа Ирана была свернута.

«Думаю, они прониклись к нам уважением, а также уважением к Израилю. Они хотят встретиться, и мы встретимся», — заключил Трамп.

Ранее сообщалось, что Иран ударил по ключевым объектам Израиля в июне.