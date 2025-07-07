Иран ударил по ключевым объектам Израиля в июне

С 13 по 24 июня Иран атаковал более 40 объектов инфраструктуры и 5 военных баз на территории Израиля. Удары пришлись на стратегически важные объекты, включая аэропорт Бен-Гурион, нефтезаводы и штабы спецслужб. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM)

Иран с 13 по 24 июня провел серию точечных ударов по территории Израиля, поразив более 40 объектов гражданской и военной инфраструктуры. По данным анализа спутниковых снимков, проведенного американским университетом штата Орегон, под атаки попали стратегически важные точки страны.

Среди целей оказались порт и нефтеперерабатывающий завод в Хайфе, аэропорт Бен-Гурион, Институт Вейцмана и университет Бен-Гуриона. Также зафиксированы повреждения на оборонных и научных объектах, включая штаб-квартиру компании Rafael, израильский ядерный центр и промышленные зоны Кирьят-Гата.

Особое внимание Иран уделил военной инфраструктуре: удары пришлись на израильский «Пентагон» — Кирьят, здание Минобороны, разведывательный центр МОССАД, а также авиабазы Увда и Неватим, где размещаются истребители F-16 и F-35.

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