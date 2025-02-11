Спецпосланник Трампа не планирует посещать Москву в ходе поездки по Европе

Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог собирается совершить несколько поездок по Европе в преддверии переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Однако Москвы в его маршруте нет.

Кит Келлог, назначенный Дональдом Трампом спецпосланником по Украине, не собирается посещать Москву во время предстоящей поездки по Европе. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, маршрут визита не предусматривает остановку в российской столице.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог ранее заявил, что он готовит варианты завершения конфликта. Далее они будут представлены американскому лидеру. Келлог также намерен встретиться и согласовать позиции с должностными лицами каждой из стран-участниц НАТО.

Ранее Кит Келлог заявил, что разрешение украинского конфликта возможно в ближайшие месяцы.