Спецпосланник Трампа по Украине отложил обещанную поездку в Киев

Ранее команда Трампа согласовывала поездку Келлога в Европу и его встречи с целым рядом руководителей государств, в том числе и Зеленским. Теперь же стало известно, что европейский вояж представителя нового президента США по Украине откладывается. Он совершит поездки в Киев, Рим и Париж только после 20 января, то есть официальной церемонии инаугурации Трампа. Причина такого поступка не объясняется.

Ранее британские журналисты назвали самой большой угрозой для Европы в текущем году действия России и Трампа. Они якобы подрывают безопасность Евросоюза, причем новый президент США делает это своим безразличием. По этой причине всем странам, входящим в НАТО, необходимо нарастить свои военные траты хотя бы до уровня в 4,5% от ВВП.