На Западе назвали действия Трампа и России самой большой угрозой для Европы

Безопасности Европы в наступившем году угрожают две вещи: политика России и безразличие со стороны нового президента Соединенных Штатов. Такую точку зрения высказало британское издание Financial Times.

По мнению британцев, в 2025 году Евросоюзу будут угрожать две вещи. Угроза со стороны РФ станет неуклонно нарастать, в то время как безразличие к ее участи со стороны Дональда Трампа.

«Европейские страны должны срочно отреагировать на эту тревожную геополитическую комбинацию наращиванием собственной обороны», — указали авторы статьи.

По их мнению, странам ЕС необходимо тратить как можно больше средств на военные нужды, особенно, если США перестанут в должной мере финансировать НАТО. Им стоит поднять показатели финансирования до 4,5;% от ВВП.В первую очередь, это стоит сделать Германии, которая является локомотивом европейской экономики. Некоторым странам, таким как Франция и Польша, будет тревожно наблюдать за перевооружением ФРГ, но им придется это перетерпеть.

Ранее сообщалось, что Трамп объявил о намерении снять запрет, который ранее ввел Байден на добычу нефте- и газопродуктов на континентальном шельфе Соединенных Штатов. По его мнению, иметь ресурсы в своем распоряжении никак не пользоваться ими является абсурдом.