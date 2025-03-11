Спецпосланник Трампа приедет в Москву на встречу с Путиным

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует посетить Москву, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bloomberg.

В феврале в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций США и РФ. Представители стран общались четыре с половиной часа. Россию на переговорах представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а США — госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

В результате сторонам удалось договориться о создании условий для полноценного сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что сторонам удалось достичь результата.

Ранее Уиткофф раскрыл истинную причину конфликта на Украине.