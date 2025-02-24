Уиткофф раскрыл истинную причину конфликта на Украине

Конфликт на Украине начался из-за провокации, однако не факт, что ее подстроила Россия, заявил в интервью телеканалу CNN спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

По его словам, эскалации способствовали обсуждения о вступлении Киева в НАТО. Уиткофф подчеркнул, что война не должна была начаться.

«По сути, это стало угрозой для русских, и поэтому нам придется иметь дело с этим фактом», — заявил Уиткофф.

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