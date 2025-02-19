Спецпосланника Трампа по Украине Кита Келлога встретили в Киеве

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог посетил Киев, сообщил портал «Суспільне». Его встретила посол США на Украине Бриджит Бринк.

Келлог заявил, что его основная задача на данном этапе переговоров заключается в том, чтобы выслушать украинскую сторону для четкого понимания текущей ситуации. Затем он планирует донести эту информацию до президента Трампа.

Он отметил, что США готовы оказать необходимую поддержку и осознают важность обеспечения безопасности. Также Келлог упомянул, что его визит представляет собой «первую возможность для возможных конструктивных переговоров».

Накануне Reuters, ссылаясь на источник, знакомый с расписанием Келлога, сообщило о готовящемся визите американского дипломата на Украину. Однако подробности о предстоящей поездке источник не раскрыл.

Ранее Келлог заверил, что никто не станет навязывать Зеленскому мирную договоренность с Россией.