Келлог заверил, что Зеленскому никто не станет навязывать мир

Спецпосланник Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог сказал, что никто не станет навязывать Владимиру Зеленскому мирное соглашение с Россией и добавил, что вместе с украинцами призовет его принять данное решение. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как отметил американский чиновник, в настоящее время также продолжается процесс согласования его визита на территорию Украины. Ранее в ходе онлайн-пресс-конференции Зеленский сообщил, что Келлог должен приехать на Украину 20 февраля. Там спецпосланник Трампа должен провести встречи с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, командирами бригад ВСУ, сотрудниками министерства обороны и, вероятно с представителями главного управления разведки страны.

Ранее Келллог заявил, что Соединенные Штаты Америки выступают против того, чтобы в диалоге по урегулированию противостояния на Украине принимала участие широкая коалиция, а еще он раскритиковал за несговорчивость бывшего президента Джо Байдена.