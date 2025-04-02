Спецпосланники президентов РФ и США могут встретиться в Белом доме 2 апреля

В среду, 2 апреля, в Белом доме должна состояться встреча между посланниками глав России и Соединенных Штатов — Кириллом Дмитриевым и Стивом Уиткоффом. Об этом в соцсети Х заявила журналистка из CBS News Сара Кук.

По информации Кук, которую она получила сразу из двух источников, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретится в Белом доме со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом.

«Стив Уиткофф встретится сегодня в Белом доме с высокопоставленным российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым, подтвердили мне два источника», — указала журналистка.

Она добавила, что с Дмитриева сняли санкции, согласно которым ему был запрещен въезд в США.

Ранее возможный визит главы Российского фонда прямых инвестиций Дмитриева в Вашингтон подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что контакты между Россией и США продолжаются через различные каналы.